Украина

На Львовщине и Буковине пока не будут ослаблять карантин: что известно

Областная Черновицкая комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о смягчении действия особого режима въезда и выезда на территорию региона. Такое решение было принято, невзирая на заявление Минздрава, который не включил Черновцы в перечень регионов, соответствующих позитивным индикативным показателям заболеваемости.

В частности, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение, при этом КПП на границах области продолжат работу до 25 мая.

Также не будут сняты все другие карантинные ограничения.

А во Львовской области ослабление карантина все-таки отложили — до 29 мая. Решение принято в связи с тем, что уже несколько дней в регионе наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Об этом руководство области заявило на брифинге.

Так, губернатор Максим Козицкий констатировал, что за предыдущие сутки COVID-19 подтвердили у 65 жителей области, еще 53 человека пришлось госпитализировать.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит Минздрав разрешить запуск метрополитена, который в Харькове точно начнет работать с понедельника, 25 мая.



123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter