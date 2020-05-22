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На Львовщине и Буковине пока не будут ослаблять карантин: что известно
Областная Черновицкая комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о смягчении действия особого режима въезда и выезда на территорию региона. Такое решение было принято, невзирая на заявление Минздрава, который не включил Черновцы в перечень регионов, соответствующих позитивным индикативным показателям заболеваемости.
В частности, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение, при этом КПП на границах области продолжат работу до 25 мая.
Также не будут сняты все другие карантинные ограничения.
А во Львовской области ослабление карантина все-таки отложили — до 29 мая. Решение принято в связи с тем, что уже несколько дней в регионе наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Об этом руководство области заявило на брифинге.
Так, губернатор Максим Козицкий констатировал, что за предыдущие сутки COVID-19 подтвердили у 65 жителей области, еще 53 человека пришлось госпитализировать.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит Минздрав разрешить запуск метрополитена, который в Харькове точно начнет работать с понедельника, 25 мая.
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