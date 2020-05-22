26.67 / 26.94 28.90 / 29.40
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Львовщине и Буковине пока не будут ослаблять карантин: что известно

19:11 22 мая 2020
На Львовщине и Буковине пока не будут ослаблять карантин: что известно
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Областная Черновицкая комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о смягчении действия особого режима въезда и выезда на территорию региона. Такое решение было принято, невзирая на заявление Минздрава, который не включил Черновцы в перечень регионов, соответствующих позитивным индикативным показателям заболеваемости.

В частности, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение, при этом КПП на границах области продолжат работу до 25 мая.

Также не будут сняты все другие карантинные ограничения.

А во Львовской области ослабление карантина все-таки отложили — до 29 мая. Решение принято в связи с тем, что уже несколько дней в регионе наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Об этом руководство области заявило на брифинге.

Так, губернатор Максим Козицкий констатировал, что за предыдущие сутки COVID-19 подтвердили у 65 жителей области, еще 53 человека пришлось госпитализировать.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит Минздрав разрешить запуск метрополитена, который в Харькове точно начнет работать с понедельника, 25 мая.

123

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рамзан Кадыров

Больной коронавирусом Кадыров находится в тяжелом состоянии

место расстрела 7 участников АТО под Житомиром

"Умолял пощадить": источник рассказал, как удалось выжить участнику кровавой бойни на Житомирщине

Коронавирус

Почему одни люди повторно заражаются COVID-19, а другие болеют без симптомов: ответ иммунолога

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер