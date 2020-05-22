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Украина

Минздрав признал Киев и еще 11 областей не готовыми к смягчению карантина

11:18 22 мая 2020
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Минздаве заявили, что 11 областей, включая Киевскую, а также столица Украины не готовы перейти ко второму этапу выхода из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Соответствующая информация обнародована на сайте министерства. Неготовность регионов к очередному этапу ослабления карантинных мер связана с невыполнением одного, а то и нескольких обязательных условий — показателю новых заболеваний на 7 дней на 100 тысяч жителей региона, заполняемости больничных коек, а также количеству ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения.

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской областях и Киеве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании Кабмина приняли решение продлить карантин до 22 июня, но ослабить часть ограничений, которые действовали до 22 мая.

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