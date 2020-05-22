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«Горько молодым»: Потап произнес свадебный тост в честь Тины Кароль и Дана Балана (видео)
Продюсер и музыкант Алексей Потапенко (Потап) сочинил тост, который мог бы произнести на свадьбе Дана Балана и Тины Кароль. О романе этих артистов уже давно ходят слухи, поэтому Оля Полякова в разговоре с Потапом решила пофантазировать.
«Представь себе, что тебе нужно сказать тост на свадьбе Тины и Дана. Но ты выпил сыворотку правды и можешь говорить только правду», — поставила она условие Потапу.
Тот назвал это фантастикой, но постарался. «Дорогие Тина и Дан, я никогда не верил в ваш роман», — начал он, упомянув о продюсерских планах и фантазиях фанатов. «Бог его знает, это черт вас попутал или действительно любовь. Тиночка и Дан, желаю вам счастья и горько молодым», — добавил Потап.
Он также отметил, что публике больше нравятся придуманные истории. «Вот они два года за ручку держатся. Если бы мы с тобой за кустом за ручку держались, а нас бы сфотографировали со спины, все говорили бы о нас. Что мы разводимся, семьи рушатся», — уверен Потап.
Напомним, ранее СМИ писали, что у Балана есть девушка. И это не Тина Кароль.207
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