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Шоу-бизнес

СМИ рассекретили девушку Дана Балана (фото)

10:07 12 февраля 2020 254
Дан Балан
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Тренер проекта «Голос країни» Дан Балан встречается не с певицей Тиной Кароль, а с харьковской студенткой Анастасией.

Об этом пишет издание Viva, ссылаясь на свои источники.

Человек, который пожелал сохранить анонимность, сообщил журналистам, что 20-летняя студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина была с молдавским исполнителем на отдыхе в Буковеле и Бухаресте.

Она также часто бывает на съемках шоу «Голос країни» и даже опубликовала кадры, на которых все узнали квартиру Дана Балана.

Анастасия

Скриншот Viva

По данным источника издания, Анастасия стала королевой красоты своего вуза в прошлом году. Девушка также увлекается танцами.

Анстасия

После этих данных и фото понятно, что избранницей Дана стала студентка факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Анастасия Соломаха.

Правда, на страничке Анастасии в Facebook нет упоминания о Балане, зато много веселых снимков о студенческой жизни.

Соломаха

Соломаха

Напомним, ранее Тина Кароль в интервью «ФАКТАМ» рассказала, что ее связывает с Даном Баланом.

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