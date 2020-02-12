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СМИ рассекретили девушку Дана Балана (фото)
Тренер проекта «Голос країни» Дан Балан встречается не с певицей Тиной Кароль, а с харьковской студенткой Анастасией.
Об этом пишет издание Viva, ссылаясь на свои источники.
Человек, который пожелал сохранить анонимность, сообщил журналистам, что 20-летняя студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина была с молдавским исполнителем на отдыхе в Буковеле и Бухаресте.
Она также часто бывает на съемках шоу «Голос країни» и даже опубликовала кадры, на которых все узнали квартиру Дана Балана.
Скриншот Viva
По данным источника издания, Анастасия стала королевой красоты своего вуза в прошлом году. Девушка также увлекается танцами.
После этих данных и фото понятно, что избранницей Дана стала студентка факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Анастасия Соломаха.
Правда, на страничке Анастасии в Facebook нет упоминания о Балане, зато много веселых снимков о студенческой жизни.
Напомним, ранее Тина Кароль в интервью «ФАКТАМ» рассказала, что ее связывает с Даном Баланом.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..