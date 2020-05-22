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Подозреваемая в убийстве Шеремета искала информацию о нем в интернете спустя два часа после взрыва
Через 2 часа после подрыва авто журналиста Павла Шеремета в центре Киева военный медик Юлия Кузьменко искала в сети новости о нем. Соответствующие данные содержатся в материалах уголовного дела, сообщает «Слідство.Інфо». Напомним, следствие ходатайствует о продлении срока ее ареста.
Так, первая публикация Кузьменко в Facebook была размещена в 09:21 20 июня, а после этого, в 9:29 она осуществляла поиск в Google по запросу «Шеремет, Павел Григорьевич».
Кроме того, в 13:41 20 июля она искала в сети новости об убийстве журналиста, в частности — статью о последнем блоге Шеремета о добробатах.
На данный момент Кузьменко по решению суда должна оставаться под стражей до 30 мая 2020 года.472
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