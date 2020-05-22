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Есть время исправиться: Ляшко обнадежил киевлян по поводу карантина (видео)
По состоянию на 22 мая Киев еще не готов к переходу к смягчению карантинных ограничений. Об этом в эфире ТСН-Новини заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он пояснил, что уровень заболеваемости в столице составляет 15 человек на 100 тысяч населения при норме 12.
Тем не менее главный санврач советует киевлянам не унывать — у них есть еще два дня, чтобы решение о послаблении карантина было принято с понедельника, 25 мая.
«Я думаю, что Киев может собраться на выходных», — сказал Ляшко.
Тем не менее он предостерег городские власти от преждевременного запуска метрополитена и открытия детских садиков, поскольку в этом случае будет нарушено действующее законодательство.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко инициировал запуск в столице метро ради избавления столицы от сковавших ее пробок.
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