Украина

Части пенсионеров повысят выплаты: кто будет получать на 500 грн больше

Помимо «карантинной тысячи» Минсоцполитики планирует повысить на 500 грн пенсии пенсионерам в возрасте 75 лет и старше. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в пятницу в эфире одного из телеканалов, передает «Интерфакс».

«Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн», — отметила Лазебная.

Кроме того, ее министерство работает над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии.

Дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, отметила министр.

Также Минсоцполитики намерено разрешить досрочно выходить на пенсию родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и у которых нет достаточного страхового стажа.

Напомним, что на сегодня дефицит Пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, в то время как в начале года он составлял 23 млрд грн. В то же время в мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек. Размер выплат в среднем вырастет на 260 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно данных Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров (на 1 января 2019 — 11,47 миллиона). Средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен ($ 122). Из общего количества пенсионеров 2,6 миллиона работают.

142

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter