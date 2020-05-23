Маски детям не понадобятся: в Минздраве уточнили новые правила работы детсадов

Украина

После открытия детских садов в Украине (это позволяет переход к адаптивному карантину) детей будут учить правильно кашлять и дезинфицировать руки. Об этом на брифинге 23 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кстати, мыло в детских учреждениях нужно будет заменить на жидкое, а тканевые полотенца — на одноразовые бумажные. Придется родителям потратиться и на моющие и дезинфицирующие средства — условием является наличие их пятидневного запаса.

Также как минимум до 22 июня в детсадах будут запрещены утренники и другие праздники с участием зрителей.

А вот носить защитные маски в группе детям не придется.

Напомним, в Киеве детские сады откроются с 1 июня. Регламент подготовки детских учреждений в карантинных условиях городские власти утвердили 20 мая.



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