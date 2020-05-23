В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

Мир

Верховный суд Беларуси отказался отменять смертный приговор, вынесенный Станиславу и Илье Костевым, которых признали выновными в жестоком убийстве учительницы в городе Чериков. Напомним, в декабре 2019 года в стране привели в исполнение приговор в отношении мужчины, который жестоко убил двух женщин.

19-летний Станислав и 21-летний Илья в суде заявили о раскаянии, а Илья попросил заменить смертную казнь тюремным заключением хотя бы его брату.

Станислав Костев

Илья Костев

Тем не менее суд не внял ходатайству, и теперь помиловать братьев может только президент, который, к слову, уже использовал тему убийства учительницы в одном из интервью, оправдывая сохранение в Беларуси института смертной казни.

Убийство 47-летней учительницы Натальи Кострицы произошло в апреле 2019 года. На обгоревшем теле убитой (дом был подожжен) обнаружили более 150 ножевых ранений. В совершении убийства признались соседи погибшей — Илья и Станислав Костевы, у которых с педагогом был конфликт. В январе 2020 года братьям вынесли смертный приговор.

По данным следствия, погибшая сообщила в социально-педагогический центр, что сестра братьев не исполняет должным образом свои родительские обязанности и семью с тремя детьми поставили на учет.

Комментируя решение Фемиды, Лукашенко не стеснялся в выражениях.

«Два подонка, иначе их не назовешь — уже и разбои были, и наказывали их — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А [учительница] защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили», — рассказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине, где смертные казни отменены, в начале 2020 года вышел на свободу приговоренный в 1996 году к расстрелу убийца.

Фото TYT. BY

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