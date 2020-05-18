Экс-нардепа подозревают в незаконной миллионной компенсации за жилье

Украина

Сообщение о подозрении в незаконном получении компенсацию за аренду жилья в Киеве получил еще один экс-народный депутат Украины, которому с ноября 2014 по август 2019 года выплатили более 937 тысяч гривен.

Как сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, народный депутат Украины VIII созыва жил в гостиничном комплексе «Киев» за госсчет, имея собственное жилье в центре столицы.

В САП не называют имя экс-парламентария, однако указывают, что он является подозреваемым по делу о хищении 20 миллионов долларов «Ощадбанка». Однако известно, что осенью 2018 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направлял Генеральному прокурору Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича, которого заподозрили в организации схемы вывода 20 млн. долларов из «Ощадбанка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-нардеп Александр Черненко признал себя виновным в незаконном получении компенсации на аренду номера в гостинице «Киев» более 580 тысяч гривен и возместил убыток.

Также сообщалось, что осенью 2019 года первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который получил компенсацию от государства за аренду жилья у тещи, решил вернуть деньги.

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