Украина

Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести

Во Львове в субботу, 23 мая, прошла церемония прощания с десантником Сергем Тимощуком, погибшим в боях за Луганский аэропорт в конце августа 2014 года.

Шесть лет военного считали пропавшим без вести, однако в конце февраля боевики передали тело украинской стороне, а на прошлой неделе были получены результаты ДНК-экспертизы, которые подтвердили личность погибшего.

18-летний десантник 80-й отдельной аэромобильной бригады (Львов) родился в городе Славута на Хмельнитчине. Теперь там его и похоронят.

Церемония прощания

Напомним, в ноябре подобные похороны прошли на Полтавщине, где спустя 5 лет предали земле останки старшего сержанта, командира миномета минометной батареи 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Романа Диллера, который не вышел из Иловайского котла и долгое время считался без вести пропавшим. «ФАКТЫ» рассказали резонансные подробности этой истории.

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