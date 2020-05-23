26.71 / 26.96 28.92 / 29.35
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести

12:38 23 мая 2020
Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во Львове в субботу, 23 мая, прошла церемония прощания с десантником Сергем Тимощуком, погибшим в боях за Луганский аэропорт в конце августа 2014 года.

Шесть лет военного считали пропавшим без вести, однако в конце февраля боевики передали тело украинской стороне, а на прошлой неделе были получены результаты ДНК-экспертизы, которые подтвердили личность погибшего.

18-летний десантник 80-й отдельной аэромобильной бригады (Львов) родился в городе Славута на Хмельнитчине. Теперь там его и похоронят.

Церемония прощания

Напомним, в ноябре подобные похороны прошли на Полтавщине, где спустя 5 лет предали земле останки старшего сержанта, командира миномета минометной батареи 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Романа Диллера, который не вышел из Иловайского котла и долгое время считался без вести пропавшим. «ФАКТЫ» рассказали резонансные подробности этой истории.

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

бой по Волновахой 22 мая 2014 года

«Трое бойцов сгорели в палатке, а еще 11 лежали в поле»: 5 лет назад ВСУ понесли первые масштабные потери (фото, видео)

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести

Во Львове простились с погибшим на Донбассе десантником, которого шесть лет считали пропавшим без вести

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер