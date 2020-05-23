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В Карпатах погибла туристка, пытавшаяся самостоятельно подняться на вершину: первые подробности трагедии
В Ивано-Франковской области 58-летняя туристка погибла, пытаясь в одиночку покорить гору Шпицы (входит в Черногорский хребет). Напомним, в ноябре в Словакии погибли украинцы, сорвавшись с обрыва на горе Ломницкий Штит.
Как сообщила пресс-служба областного Управления ГСЧС, сообщение об обнаружении тяжело травмированной женщины в урочище «Гаджина» Верховинского района поступило к ним около 19:30 21 мая.
Самостоятельно передвигаться она не могла, поэтому к спасательной операции привлекли Верховинское поисково-спасательное отделение в составе 4 человек. Также к спасателям присоединились волонтеры команды Ture «Белый слон».
В 22:30 потерпевшую начали спускать на носилках с горы, на тот момент она уже потеряла сознание.
Смерть женщины констатировали медики скорой помощи села Быстрец.
В ходе проведенного опроса местного населения стало известно, что погибшая отдыхала в коттедже села Быстрец Верховинского района. В гору она отправилась утром 21 мая.
Обстоятельства получения травм и смерти женщины предстоит установить сотрудникам полиции.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о таинственном исчезновении украинского спортсмена Алексея Борисенко, который в марте пропал в Японии, решив покорить гору Фудзияма.270
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..