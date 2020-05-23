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Украина

Пока без ажиотажа: общественный транспорт Киева возобновил работу (фото)

17:07 23 мая 2020
транспорт
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 23 мая, в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт. «ФАКТЫ» писали, как можно оплатить проезд в транспорте в период послабления карантина.

С 12:00 на маршруты вышли трамваи, троллейбусы и коммунальные автобусы.

Водители открывали на вход для пассажиров только переднюю дверь. В транспорт пускали людей с защитными масками на лицах.

В салонах троллейбусов и автобусов было не более 5 — 6 пассажиров. Более заполненными оказались трамваи в Пуще-Водице.

Издание пишет, что «популярностью» сегодня пользовались также маршрутки, которые двигались на Петровку.

«Вечерний Киев» опубликовал фото с улиц Киева.

Заработал и скоростной трамвай, но пока на турникетах не работают терминалы, нельзя заплатить картой.


Фото: «Обозреватель»

Напомним, с 25 мая в Киеве должны запустить метро. КГГА утвердила правила пользования подземкой в период продолжающегося карантина. Пассажиров обещают пускать в метро только в маске, а каждые три часа должны проводить дезинфекцию.

При температуре тела выше 37,2 градуса, или же если будут видны явные признаки инфекционного заболевания, людей в метро не пустят.

Между тем, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что окончательное решение о возможности открытия метро в Киеве будет принято 25 мая.

Фото в заголовке Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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