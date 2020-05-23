- 17:36 У Зеленского сократили до шести число областей, не готовых к ослаблению карантина
- 17:08 Экс-футболист «Металлиста» покончил с собой
- 17:07 Пока без ажиотажа: общественный транспорт Киева возобновил работу
- 17:03 "Я — честный человек": "житомирский стрелок" рассказал в суде о событиях кровавой ночи
- 16:42 В связи с событиями под офисом Медведчука задержаны почти 20 активистов
- 16:26 Смягчение карантина: стало известно, подорожают ли железнодорожные билеты
- 16:17 В доме престарелых на Ровенщине новая вспышка коронавируса, в числе заболевших — персонал
- 16:15 Фитнес на безлюдном берегу моря: Ястремская рассказала, как поддерживает форму на карантине
- 15:26 Пил вино и требовал Бузову: силовики обезвредили странного захватчика банка в Москве
- 15:18 Потепления пока не ждите: синоптик рассказала о погоде в Украине на следующей неделе
- 14:47 «Когда дочка плакала, звук шел из отверстия на шейке: она 4 месяца была подключена к аппарату ИВЛ»
- 14:47 СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука: видео с места инцидента
Пока без ажиотажа: общественный транспорт Киева возобновил работу (фото)
В субботу, 23 мая, в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт. «ФАКТЫ» писали, как можно оплатить проезд в транспорте в период послабления карантина.
С 12:00 на маршруты вышли трамваи, троллейбусы и коммунальные автобусы.
Водители открывали на вход для пассажиров только переднюю дверь. В транспорт пускали людей с защитными масками на лицах.
В салонах троллейбусов и автобусов было не более 5 — 6 пассажиров. Более заполненными оказались трамваи в Пуще-Водице.
Издание пишет, что «популярностью» сегодня пользовались также маршрутки, которые двигались на Петровку.
«Вечерний Киев» опубликовал фото с улиц Киева.
Заработал и скоростной трамвай, но пока на турникетах не работают терминалы, нельзя заплатить картой.
Фото: «Обозреватель»
Напомним, с 25 мая в Киеве должны запустить метро. КГГА утвердила правила пользования подземкой в период продолжающегося карантина. Пассажиров обещают пускать в метро только в маске, а каждые три часа должны проводить дезинфекцию.
При температуре тела выше 37,2 градуса, или же если будут видны явные признаки инфекционного заболевания, людей в метро не пустят.
Между тем, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что окончательное решение о возможности открытия метро в Киеве будет принято 25 мая.
Фото в заголовке Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»314
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.