Украина

В Минздраве опять засомневались в открытии метро в Киеве с 25 мая

Окончательное решение о возможности открытия метро в Киеве городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет 25 мая. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подтвердил, что утром в субботу, 23 мая, в Киеве пересчитали показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, и он составил 11,73. Таким образом, столица получила право переходить ко второму этапу послаблений карантина.

«То есть по состоянию на сегодня метро могло бы открываться. Но поскольку в целом по стране его разрешено открывать 25 мая, то дальше 25 мая комиссия должна снова собраться и зафиксировать показатель инцидентности, как и все другие показатели. Если 25 мая они будут соответствовать допустимому значению правительством, то они смогут в тот же день запустить метрополитен и открыть детские сады», — резюмировал главны санврач Украины.

Напомним, 22 мая показатель инцидентности в Киеве превышал допустимое правительством среднее количество заболеваний, что было связано со вспышками заболеваний в интернатах.

Тем не менее в столичной администрации решили открыть метро и все рынки в столице 25 мая, а уже 23 мая возобновил работу наземный общественный транспорт.



92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter