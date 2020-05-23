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Под офисом погибшего нардепа Давиденко много полиции и журналистов: свежие фото с места ЧП
Народный депутат Валерий Давиденко, тело которого с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в его офисе, был застрелен из наградного пистолета Glock.
Об этом в Facebook написал бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
«Пока что рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного „Глока“. Хотя как по мне… Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения», — пишет Мосийчук.
В настоящее время в центре Киева у офиса на Большой Васильковской много полиции и журналистов.
Фото в своем Телеграм-канале опубликовал Андрей Павловский.
Ранее замглавы МВД Антон Геращенко писал, что полиция будет рассматриваться все возможные версии трагедии.
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