Происшествия

Под офисом погибшего нардепа Давиденко много полиции и журналистов: свежие фото с места ЧП

Народный депутат Валерий Давиденко, тело которого с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 23 мая в его офисе, был застрелен из наградного пистолета Glock.

Об этом в Facebook написал бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

«Пока что рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного „Глока“. Хотя как по мне… Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения», — пишет Мосийчук.

В настоящее время в центре Киева у офиса на Большой Васильковской много полиции и журналистов.

Фото в своем Телеграм-канале опубликовал Андрей Павловский.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко писал, что полиция будет рассматриваться все возможные версии трагедии.









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