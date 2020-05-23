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В Украину с Карибских островов вернулись 600 моряков — членов экипажей круизных лайнеров
В Украину продолжают возвращаться наши соотечественники, застрявшие за границей во время карантина в связи с коронавирусом. В субботу, 23 мая, в Украину вернулись 600 членов экипажей круизных лайнеров компании «Royal Caribbean». Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
За минувшие сутки еще по 500 человек приняли аэропорт «Борисполь» и аэропорт «Киев». Люди вернулись из Тараза, Туниса, Сиэтла и Таллинна.
Все прибывшие установили мобильное приложение «Дія дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.
Напомним, ранее на сайте президента Украины появилась электронная петиция с просьбой открыть авиасообщение со странами для возможной замены экипажей судов дальнего плавания.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...