- 13:24 Раскрыт секрет моложавости и идеальной кожи королевы Елизаветы II
- 13:16 Посреди улицы в Киеве образовался «фонтан»: в сеть попало видео происшествия
- 13:14 Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейским объявили подозрение
- 13:13 Газета Le Monde попала в скандал из-за «российского» Крыма
- 12:58 Появились новые данные о российском шпионе, завербовавшем бывшего переводчика Гройсмана
- 12:56 «Боруссия» Д. – «Бавария»: где смотреть онлайн суперматч бундеслиги
- 12:52 Новая Врадиевка под Киевом? Восемь вопросов министру Авакову
- 12:47 Миллионные доходы, фрагмент Библии Гутенберга и коллекция икон: Медведчук показал декларацию
- 12:38 Первый случай коронавируса зафиксировали в ООС
- 12:36 После бесплатной поездки в маршрутке Тищенко засветился в метро: в сети обсуждают фото
- 12:29 В Киеве карантин отменили в трех монастырях
- 12:22 Леброн или Джордан: Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Что предсказывают звезды: гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака
Среда, 27 мая, — хороший день для реализации честолюбивых замыслов.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака.
Читайте также: «Шеф, все пропало!»: какие знаки зодиака чаще других поддаются панике
Овен
Звезды предостерегают от необдуманных шагов и от принятия поспешных решений.
Телец
Телец может рассчитывать на прибыль, если проявит терпение, осторожность и смекалку.
Близнецы
Могут появиться проблемы в отношениях с руководством. Чтобы избежать ненужных конфликтов, необходимо быть лояльнее и сдержаннее.
Рак
Следует исключить тяжелые нагрузки, которые могут подорвать организм. А вот от прогулки не отказывайтесь.
Лев
Стоит обратить внимание на состояние рабочей документации, чтобы она не подвела в случае проверок.
Дева
Отличное время для того, чтобы простить старые обиды, разобраться в прошлых ссорах.
Весы
Держите эмоции под замком, иначе угодите в конфликтную ситуацию. Вечером ждет сюрприз.
Скорпион
Не следует отказываться от выгодных предложений, они позволят укрепить финансовое положение на долгое время.
Стрелец
Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Сны бывают вещими.
Козерог
Удача будет на стороне тех Козерогов, которые занимаются искусством, творчеством и актерским мастерством.
Водолей
Для вас это день романтики, романтических приключений и страсти.
Рыбы
Гороскоп рекомендует Рыбам не отказывать в поддержке тем, кто в ней нуждается.
Хорошего вам дня!
Ранее мы писали о том, представители каких знаков зодиака не умеют любить.214
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.