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Ураза-Байрам: что это за праздник и как его принято отмечать
В воскресенье, 24 мая, в честь окончания священного месяца Рамадана, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, известный также как Праздник разговения.
Рамадан — месяц обязательного поста для мусульман. В 2020 году он начался вечером 23 апреля. В дни месяца Рамадан верующие отказывались от пищи и питья до захода солнца, а также накладывали на себя другие ограничения. Пост завершается 23 мая Праздником разговения.
Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря. В этот день верующие поздравляют друг друга словами «Ид мубарак!» (Благословенного праздника!).
К торжественному дню мусульмане готовятся: делают уборку, готовят праздничные блюда, раздают милостыню малоимущим.
Во время Ураза-байрама верующие надевают лучшие наряды и ходят в гости, навещают могилы близких людей. Перед трапезой обязательно следует произнести молитву. В этот праздник принято радоваться и веселиться.
Несмотря на то, что праздничным днем считается первый день месяца Iавваль, по традиции, в мусульманских странах школы, учреждения и магазины обычно не работают еще несколько дней.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа заявил, что Курбан-Байрам и Ураза-Байрам будут признаны в Украине государственными религиозными праздниками.241
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