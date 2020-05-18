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Зеленский заявил, что два исламских праздника станут государственными
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни собирается подписать указ о признании Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.
Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида.
«Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа», — сказал Зеленский.
Он также сообщил, что уже в ближайшие дни подпишет указ, которым Курбан-Байрама и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.
Ранее сообщалось, что в столице на здании Офиса президента Украины сделали видео-инсталляцию, посвященную преступлениям против крымских татар, совершенным советской властью и нынешней РФ.
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