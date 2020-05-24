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Украина

«Надо экономить средства»: крымчане жалуются, что оккупанты лишают их пенсий

10:13 24 мая 2020
пенсионерка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Жители оккупированного Крыма, которым по возрасту можно переходить на пенсию, столкнулись с тем, что российские власти отказывают им в оформлении документов, несмотря на десятки лет трудового стажа. Проблемы с пенсиями есть и у жителей оккупированного Донбасса.

Сообщение о ситуации в Крыму в группе «Доска Позора Чиновников Крыма» опубликовал Игорь Романович. Его 61-летнему отцу, который большую часть жизни проработал в Херсонской области, в Джанкое отказали в начислении положенной ему пенсии «из за недостаточного коэффициента».


И этот случай не единичный. Под постом появилась масса комментариев, в которых люди пишут о своих ситуациях. Многие советуют ехать в Украину и просить подтверждение документов, которые затем представлять в пенсионные органы РФ. Люди, которым около 50 лет пишут, что нужно экономить деньги, чтобы в старости не остаться без куска хлеба.

Айше Бариева, в частности, написала: «…мы не виноваты, вы залезли к нам, вы еще не хотите зачислять украинский стаж? уходите, отдайте нас назад, или прекращайте этот беспредел».

Напомним, с 1 апреля в Украине пенсионерам старше 80 лет установили размер ежемесячной компенсации. Также планируется на 500 гривен повысить пенсии людям в возрасте 75 лет и старше.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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