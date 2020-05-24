- 10:13 «Надо экономить средства»: крымчане жалуются, что оккупанты лишают их пенсий
- 10:05 «Заклинило шею»: врач «Динамо» рассказал о травмах Цыганкова, Шапаренко и Цитаишвили
- 09:54 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:38 В Украине третий день подряд снижается число заболевших коронавирусом
- 09:27 Смерть нардепа Давиденко: в прокуратуре показали оружие, найденное на месте происшествия
- 09:20 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:03 Решение покинуть королевскую семью принял принц Гарри, а не Меган Маркл
- 08:58 Польша открыла границы для украинских студентов
- 08:47 Известный футболист-чемпион скончался после ДТП
- 08:39 Друзья сбежали: на территории школы обнаружили 15-летнюю девочку в состоянии алкогольной комы
- 08:18 Ураза-Байрам: что это за праздник и как его принято отмечать
- 07:55 Познакомились на свадьбе: Владимир Остапчук официально представил новую возлюбленную
«Надо экономить средства»: крымчане жалуются, что оккупанты лишают их пенсий
Жители оккупированного Крыма, которым по возрасту можно переходить на пенсию, столкнулись с тем, что российские власти отказывают им в оформлении документов, несмотря на десятки лет трудового стажа. Проблемы с пенсиями есть и у жителей оккупированного Донбасса.
Сообщение о ситуации в Крыму в группе «Доска Позора Чиновников Крыма» опубликовал Игорь Романович. Его 61-летнему отцу, который большую часть жизни проработал в Херсонской области, в Джанкое отказали в начислении положенной ему пенсии «из за недостаточного коэффициента».
И этот случай не единичный. Под постом появилась масса комментариев, в которых люди пишут о своих ситуациях. Многие советуют ехать в Украину и просить подтверждение документов, которые затем представлять в пенсионные органы РФ. Люди, которым около 50 лет пишут, что нужно экономить деньги, чтобы в старости не остаться без куска хлеба.
Айше Бариева, в частности, написала: «…мы не виноваты, вы залезли к нам, вы еще не хотите зачислять украинский стаж? уходите, отдайте нас назад, или прекращайте этот беспредел».
Напомним, с 1 апреля в Украине пенсионерам старше 80 лет установили размер ежемесячной компенсации. Также планируется на 500 гривен повысить пенсии людям в возрасте 75 лет и старше.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...