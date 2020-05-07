26.78 / 27.06 28.71 / 29.21
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Люди должны получать пенсию: в ООН хотят, чтобы Украина открыла пункты пропуска на Донбассе

12:25 7 мая 2020 729
КПВВ на Донбассе
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После заявлений министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса, призвавшего украинские власти открыть КПВВ на Донбассе, закрытые в связи с карантином, о восстановлении работы пунктов пропусков заговорили и в ООН.

Так, в интервью «Немецкой волне» руководитель киевского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матеу заявил, что после введения карантинных мер пенсионеры «регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию, а сейчас они не могут ее получать».

«С тех пор как введен карантин, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию. Мы также не можем отправить туда гуманитарную помощь, кроме помощи, связанной с пандемией COVID-19», — заявил он и добавил, что линию разграничения нужно открыть для гражданского населения.

«Есть немало людей, которые „застряли“ по другую сторону. Например, люди, которые незадолго до закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Кроме того, есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории», — заявил Матеу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», движение через КПВВ ограничили еще в марте этого года, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекцией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

КПВВ на Донбассе

Люди должны получать пенсию: в ООН хотят, чтобы Украина открыла пункты пропуска на Донбассе

Телефон на подзарядке

Мужчина погиб от удара током, играя на телефоне, поставленном на подзарядку

Цветущее дерево

Синоптик рассказала, когда в Украине будет солнце и +25

Тест

В России установлен новый антирекорд по инфицированным COVID-19: людей пытаются отвлечь антиукраинской пропагандой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер