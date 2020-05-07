Украина

Люди должны получать пенсию: в ООН хотят, чтобы Украина открыла пункты пропуска на Донбассе

После заявлений министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса, призвавшего украинские власти открыть КПВВ на Донбассе, закрытые в связи с карантином, о восстановлении работы пунктов пропусков заговорили и в ООН.

Так, в интервью «Немецкой волне» руководитель киевского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матеу заявил, что после введения карантинных мер пенсионеры «регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию, а сейчас они не могут ее получать».

«С тех пор как введен карантин, ни представители ОБСЕ, ни ООН не могут попасть на неподконтрольную правительству территорию. Мы также не можем отправить туда гуманитарную помощь, кроме помощи, связанной с пандемией COVID-19», — заявил он и добавил, что линию разграничения нужно открыть для гражданского населения.

«Есть немало людей, которые „застряли“ по другую сторону. Например, люди, которые незадолго до закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Кроме того, есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории», — заявил Матеу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», движение через КПВВ ограничили еще в марте этого года, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекцией.

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