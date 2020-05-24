Происшествия

Воруют деньги и телефоны: в сети показали орудующих в Харькове карманников (фото, видео)

В Харькове поймали воров, которые в трамвае вытащили у пожилого человека 300 гривен. Ранее в Харькове задержали воров с крупной суммой наличных, которые вынесли их из взорванного банкомата.

Свежий инцидент произошел в трамвае № 27 между станциями метро «Студенческая» и «Академика Павлова». Пассажиры быстро поняли ситуацию и дружно заставили вернуть деньги дедушке, сообщает Телеграм-канал «ХС Харьков».

Фото «ХС Харьков»

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

В сети пишут, что эта же парочка неделю назад вытянула в магазине телефон у девушки из кармана.

Отметим, в харьковских трамваях также промышляют рэкетиры, которые под видом контролеров вымогают у пассажиров деньги.

Напомним, в Киеве поймать карманника, который пытался вытянуть у мужчины кошелек, помогли пассажиры маршрутки. Первой тревогу подняла девушка, стоявшая рядом с потенциальной жертвой вора.

641

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter