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Воруют деньги и телефоны: в сети показали орудующих в Харькове карманников (фото, видео)
В Харькове поймали воров, которые в трамвае вытащили у пожилого человека 300 гривен. Ранее в Харькове задержали воров с крупной суммой наличных, которые вынесли их из взорванного банкомата.
Свежий инцидент произошел в трамвае № 27 между станциями метро «Студенческая» и «Академика Павлова». Пассажиры быстро поняли ситуацию и дружно заставили вернуть деньги дедушке, сообщает Телеграм-канал «ХС Харьков».
Фото «ХС Харьков»
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика
В сети пишут, что эта же парочка неделю назад вытянула в магазине телефон у девушки из кармана.
Отметим, в харьковских трамваях также промышляют рэкетиры, которые под видом контролеров вымогают у пассажиров деньги.
Напомним, в Киеве поймать карманника, который пытался вытянуть у мужчины кошелек, помогли пассажиры маршрутки. Первой тревогу подняла девушка, стоявшая рядом с потенциальной жертвой вора.641
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!