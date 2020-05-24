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«Двигался к свету»: выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал о спасении (фото)
Один из двух пассажиров, уцелевших в крушении авиалайнера в Пакистане, описал пережитое им, сказав, что видел вокруг лишь пламя и слышал крики других людей. Мухаммаду Зубаиру удалось выбраться из горящего самолета, рухнувшего в Карачи 22 мая.
На данный момент известно о двух выживших пассажирах Airbus A320, который упал на жилой квартал Карачи при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы подтверждена гибель 97 человек. Причины случившегося пока не установлены, сообщает Би-би-си.
После первой неудавшейся попытки посадить самолет пилот сообщил о технической неисправности, а затем подал сигнал бедствия. Власти Пакистана всего несколько дней назад возобновили авиаперелеты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
По словам Мухаммада Зубаира, самолет произвел одну попытку приземлиться, а через 10−15 минут внезапно рухнул на жилые дома Карачи. Сам Зубаир получил в результате крушения лишь небольшие травмы.
«Никто и не подозревал, что самолет вот-вот рухнет. Он снижался довольно плавно», — сказал Зубаир. В результате крушения он получил лишь легкие травмы.
По его словам, в момент удара о землю он потерял сознание, а когда пришел в себя, он услышал крики.
«Отчаянные крики раздавались со всех сторон. Дети и взрослые. Вокруг себя я видел лишь огонь. Людей я не видел, только слышал их крики. Я отстегнул ремень безопасности, увидел в отдалении некий свет и двинулся в этом направлении. Чтобы выбраться, мне пришлось спрыгнуть примерно с трехметровой высоты», — рассказал Мухаммад.
Второго пассажира, выжившего после крушения, зовут Зафар Масуд, он глава Банка Пенджаба. Оба выживших находились в передней части самолета.
По сообщениям СМИ, среди погибших 9 детей. На земле полностью разрушены 18 домов. Госпитализированы с ожогами и другими травмами около 30 человек, проживавших в них, преимущественно женщины и дети. В числе погибших пассажиров — известная пакистанская модель и актриса Зара Абид. 4 апреля ей исполнилось 28 лет.
Как писали «ФАКТЫ», самолет сделал над аэропортом три круга, а затем рухнул на густонаселенный квартал. Один из очевидцев утверждает, что самолет перед тем, как упасть, врезался в вышку мобильной связи.460
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