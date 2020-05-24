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Украина

Коронавирус атакует детей в Киеве: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19

11:21 24 мая 2020
система
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За минувшие сутки у 54 киевлян лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Всего в Украине за сутки заболели 406 человек.

Среди заболевших в столице трое медиков и шестеро детей — девочки (10, 11 и 16 лет) и мальчики (2,12 и 15 лет). Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки в Киеве один человек умер. В больницы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Среди взрослых заболевших: 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет и 22 мужчины от 23 до 81 лет.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе (12 больных), Святошинском (10) и Деснянском (9) районах.

Выздоровели за сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга назвал Киев среди регионов-лидеров, в которых за последние сутки зафиксировали больше всего больных Covid-19.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 64, Ровенской области — 49 и городе Киев — 54», — сказал он.

Напомним, на утро 24 мая, в Украине подтверждены 20 986 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 617 случаев с летальным исходом и 7 108 случаев выздоровления пациентов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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