Звезда фильма «Водитель для Веры» подхватила коронавирус

Шоу-бизнес

Российская актриса Алена Бабенко, которая исполнила роль хромоножки в фильме «Водитель для Веры», заразилась коронавирусом. Об этом она написала в Instagram, объясняя почему покинула проект российский проект «Танцы со звездами».

«Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу „Танцы со звездами“ осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый коронавирус», — пишет актриса.

Бабенко так описывает свою болезнь: слабость, температура, все показало КТ. Лечится она в стационаре.

Сейчас чувствует себя уже лучше и надеется скоро вернуться домой.

«Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой! Остальное все ерунда», — считает актриса. Свой пост она сопроводила фото с острова Патмос

Напомним, впервые имя Алены Бабенко громко прозвучало благодаря картине Павла Чухрая «Водитель для Веры». Фильм, в котором Бабенко снялась с легендарным украинским актером Богданом Ступкой, принес ей славу и одну из самых престижных российских премий — «Золотого орла» за лучшую женскую роль.

Как писали «ФАКТЫ» недавно коронавирусом тяжело переболела российская певица Надежда Бабкина, от которой заразился ее водитель и вся его семья.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter