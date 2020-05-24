- 15:35 До лета осталась одна неделя: в сети показали фото заснеженных Карпат
- 15:26 На Львовщине в жутком ДТП погибли четыре человека, еще четверо травмированы
- 15:14 Разрушены два дома: боевики обстреляли поселок на Донетчине
- 15:01 Синоптик рассказала, когда в Украину наконец-то придет потепление
- 14:56 В Киеве и других городах Украины проходит акция протеста «Стоп реванш»
- 14:51 По минимальной цене: продана одна из лучших футбольных арен Украины
- 14:17 Люди выстроились в огромную очередь: в сети показали фото ажиотажа в открывшемся после карантина киевском зоопарке
- 14:07 Виталий Кличко вспомнил, как столкнулся с «дедовщиной» в армии
- 14:06 «Неисчислимые потери»: The New York Times поместила на первую полосу имена жертв коронавируса в США
- 13:54 В конце мая юг России засыпало полуметровым слоем снега
- 13:50 «Меня объявили погибшим наемником»: киевский психолог стал «жертвой» войны в Ливии
- 13:28 Охотится на котов и собак: под Киевом орудует живодер
Охотится на котов и собак: под Киевом орудует живодер (видео)
В селе Мархалевка (Васильковский район Киевской области) появился догхантер, который истребляет бездомных животных. В Херсоне полицейские задержали мужчину, который длительное время из арбалета убивал котов и собак.
По словам Леси, жительницы Мархалевки, недавно кусок свинца вытащили из лапки бездомной собаки, которой она приносила еду.
Пса отвезли на операцию. Ветеринары сказал, что шансы на восстановление лапы есть. Несмотря на травмированный таз и простреленную заднюю лапку, веру в людей пес не потерял, позволяет себя гладить и ласкается, говорится в сюжете ТСН.
Еще одна местная жительница Мархалевки Илона рассказала, что в селе появился человек, который убивает котов и, стреляет из пистолета по собакам.
По факту жестокого обращения с животными в полиции открыли уголовное производство.
Напомним, Верховная Рада поддержала закон, согласно которому жестокое обращение с животными, в том числе бездомными, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о живодере из Харькова, который выбил щенку челюсть за то, что тот запрыгнул на кровать. А в Сумах у женщины изъяли 5 измученных собак, которых она держала в тесном помещении и не кормила.142
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?