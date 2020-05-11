Мир

Похоже на "синдром Кавасаки": в Нью-Йорке трое детей умерли от новой неизвестной болезни

В субботу, 9 мая, в США губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что двое детей младшего возраста и подросток умерли от возможных осложнений, вызванных коронавирусом — они связаны с кровеносными сосудами и проблемами с сердцем.

Об этом пишет «Голос Америки».

По словам Куомо, пока что нет доказательств, что именно коронавирус вызывает загадочный синдром.

Губернатор Нью-Йорка сказал, что дети имели положительный результат теста на коронавирус COVID-19 или антитела, но не показали общих симптомов вируса, когда были госпитализированы.

По словам Куомо, Нью-Йорк помогает в разработке национальных критериев для выявления и реагирования на синдром по запросу «Центров по контролю за заболеваниями».

.@HealthNYGov is now investigating up to 85 cases of what may be a COVID-related illness in children.



Symptoms are similar to Kawasaki disease and toxic shock syndrome.



Though the illness is rare, we ask parents to be vigilant.



Learn more: https://t.co/aja8NKNqAV — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 10, 2020

Дети в других частях США также были госпитализированы с похожим синдромом, врачи наблюдали его и в Европе.

Врачи все еще считают, что у большинства детей с коронавирусом COVID-19 развивается болезнь Кавасаки легкой степени тяжести.

Она чаще встречается у детей младше 6 лет, особенно у мальчиков. Ее симптомы включают высокую температуру в течение долгого времени, сильную боль в животе и одышку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что болезнь или синдром Кавасаки затрагивает слизистые, лимфатические узлы. Проявляются конъюнктивит, сыпь, шелушение кожи на пальцах конечностей, трещины на губах, боли в животе, диарея, рвота, повышенная температура. Кроме того, часто возникают осложнения на сердце. Почему вдруг на фоне пандемии увеличилось число детей с загадочным синдромом, британские медики сказать не могут, но данное явление они наблюдают уже три недели. Связан ли синдром с коронавирусом, точно пока не известно: тесты на COVID-19 у детей показывают частично отрицательные, частично положительные результаты.

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