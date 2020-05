Похоже на "синдром Кавасаки": в Нью-Йорке трое детей умерли от новой неизвестной болезни

В субботу, 9 мая, в США губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что двое детей младшего возраста и подросток умерли от возможных осложнений, вызванных коронавирусом — они связаны с кровеносными сосудами и проблемами с сердцем.

Об этом пишет «Голос Америки».

По словам Куомо, пока что нет доказательств, что именно коронавирус вызывает загадочный синдром.

Губернатор Нью-Йорка сказал, что дети имели положительный результат теста на коронавирус COVID-19 или антитела, но не показали общих симптомов вируса, когда были госпитализированы.

По словам Куомо, Нью-Йорк помогает в разработке национальных критериев для выявления и реагирования на синдром по запросу «Центров по контролю за заболеваниями».

