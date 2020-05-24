По минимальной цене: продана одна из лучших футбольных арен Украины

Украина

Самый крупный, современный и комфортабельный стадион юга страны — одесский «Черноморец» — ушел с молотка (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе закрывают один из лучших пляжей). На днях спортивную арену приобрела неназванная американская компания за 5,19 млн долларов (139 млн гривен). Новый владелец уже внес 10 процентов от общей стоимости объекта.

Эту информацию подтвердили в государственном Фонде гарантирования кладов физических лиц, которому, собственно, уже несколько лет и принадлежал стадион, выступавший залоговой недвижимостью (на 8,3 млрд грн.) кредитов лопнувшего «Имексбанка» бывшего нардепа-миллионера Леонида Климова.

Отметим, что за истекший год этот стадион 16 раз выставлялся на аукционы, однако покупатель на него так и не нашелся. Если в мае прошлого года стартовая цена объекта была 1, 139 млрд гривен, то нынче она уменьшилась почти на миллиард.

Помимо футбольной арены с трибунами на 34 тысячи зрителей, гостиницы, фитнес- центра, паркинга, ресторана и другой недвижимости (общая площадь территории составляет 80 289 квадратных метров) покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца «Имэксбанка» требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.

Как новый владелец будет использовать арену, пока неизвестно. Тем временем эксперты подсчитали, что аренда такого стадиона обойдется не менее чем в 200 тысяч гривен за матч, что для клуба Первой лиги, в которую сейчас входит ФК «Черноморец», неподъемная сумма. Также указывается, что коммунальные услуги и электроэнергия на стадионе обходятся каждый месяц в 3 миллиона гривен, плюс порядка 600 тысяч гривен на зарплату работникам.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как одна из лучших теннисисток Украины и мира 20-летняя одесситка Даяна Ястремская поддерживает спортивную форму на карантине.



329

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter