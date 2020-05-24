Оккупанты в Крыму подготовили неприятный сюрприз для приезжих

Украина

В Крыму оккупационная администрация приготовила неприятный сюрприз для туристов. На полуострове вводят обязательную платную обсервацию для приезжих. Возместить стоимость нахождения в обсерваторе людям придется из своего кармана. Тех, кто попытается уклониться от навязанной платной «услуги», ждут суды и штрафы. Эта практика является продолжением «лечения разобщением», о котором было объявлено в апреле.

Оккупационная администрация намекает, что таким образом хочет избавиться от потока тех, кто «просто приехал отдохнуть на море». Таких туристов оккупанты считают проблемой и потенциальной нагрузкой на крымскую медицину.

«Не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблемы нам», — заявил по этому поводу «руководитель» оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

Напомним, с начала эпидемии в оккупированном Крыму признали немногим более трехсот случаев заболевания. Правозащитники говорят, что многие случаи заражения утаиваются. 658 человек находятся в обсерваторах.



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