Близнецов ждет пополнение в семье, а Тельца — великие дела: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Несмотря на то что сейчас вы полны сил и энергии и настроены на решительные действия, стоит все же взять паузу и подвести промежуточный итог своей деятельности. Это поможет определиться, в каком направлении следует двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ. Вас ждут великие дела. Такие качества как ответственность, настойчивость, организованность, оперативность и коммуникабельность помогут добиться успехов в профессиональной сфере. Избегайте конфликтов, не забывайте, что у каждого может быть своя точка зрения, поэтому старайтесь найти компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря вашей неуемной фантазии, бурной деятельности и аналитическому складу ума удастся достигнуть великолепных результатов в реализации задуманного. На личном фронте звезды сулят предложение руки и сердца или пополнение в семье.

РАК. На службе не бойтесь высказывать коллегам или начальству свое мнение. Ведь, как известно, в спорах рождается истина. А вот в семейных отношениях старайтесь быть более уступчивыми и нежными, особенно с детьми. Велика вероятность получения солидной денежной суммы, однако не спешите сразу же ее тратить.

ЛЕВ. Вам, скорее всего, удастся найти выход из ситуации, которая еще недавно казалась неразрешимой. Постарайтесь не делиться личной информацией с окружающими, оберегайте отношения с любимым человеком от завистливых глаз. Финансовое положение не вызывает никаких опасений, но это вовсе не значит, что следует сорить деньгами.

ДЕВА. Иногда вам будет нелегко разобраться в том, что происходит. Не слишком беспокойтесь по этому поводу, пусть все идет своим чередом. Неплохо бы найти время для полноценного отдыха и общения с близкими людьми. Это поможет восстановить душевное равновесие.

ВЕСЫ. Удача сейчас на вашей стороне, так что можете смело приступать к решению важных вопросов как на службе, так и в личной жизни. Неожиданная встреча с бывшей любовью может вновь зажечь чувства. Будьте осторожны, находясь за рулем автомобиля, не превышайте допустимую скорость.

СКОРПИОН. Перед вами открываются неплохие перспективы для карьерного роста. Не исключено также, что получите предложение поучаствовать в весьма выгодном проекте. Да и на амурном фронте все будет складываться наилучшим образом.

СТРЕЛЕЦ. Период обещает быть весьма интересным и продуктивным. Предстоит немало встреч и переговоров, благодаря чему удастся заключить выгодную сделку или найти дополнительный источник дохода. Новое знакомство может перерасти в будущем в крепкую дружбу.

КОЗЕРОГ. Нынче вам показан спокойный и размеренный образ жизни. Держитесь подальше от рискованных и затратных проектов, не ввязывайтесь в авантюры. В отношениях с родственниками, особенно дальними, ваша дипломатичность и обаяние помогут сгладить острые углы.

ВОДОЛЕЙ. Избегайте импульсивных действий и не принимайте решения сгоряча — допущенные ошибки могут повлечь за собой ряд серьезных проблем. Побеспокойтесь о своем здоровье — при первых признаках недомогания отправляйтесь на прием к врачу.

РЫБЫ. Довольно напряженный и сложный период ожидается, но несмотря на это вам удастся сделать немало. Не исключено, что неожиданная новость заставит откорректировать свои планы. Уделите больше внимания семье — ваши близкие сейчас нуждаются в вашей помощи и поддержке.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на май для всех знаков зодиака от дважды победителя «Битвы экстрасенсов», постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.



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