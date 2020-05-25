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Украина

Метро в Днепре осталось закрытым, несмотря на ослабление карантина: названа причина

9:36 25 мая 2020
Эскалатор в метро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Днепре, в отличие от Киева и Харькова, где с понедельника, 25 мая, заработало метро, подземку так и не запустили.

Как сообщает «ТСН», решения городской комиссии по данному вопросу нет, но его примут, как ожидается, в течение понедельника.

Также сообщается, что метро в Днепре не возобновило работу из-за путаницы с ослаблением карантина в пятницу. Так, в Минздраве до последнего колебались по поводу открытия подземки, которая ушла на карантин еще 17 марта.

Вместе с тем, троллейбусы и трамваи в городе восстановили привычный режим работы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», все пассажиры в метро обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию, а в случае признаков респираторной болезни — не пользоваться подземкой.

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