В Киеве начало работу метро (видео)

Украина

Утром в понедельник, 25 мая, в рамках второго этапа ослабления карантина, в Киеве власти возобновили работу метрополитена.

Первые фото из подземки публикует УП.

Издание отмечает, что станции начали работать по обычному графику.

Как известно, с сегодняшнего дня от всех пассажиров метро будут требовать надеть маску. На входе, у эскалаторов и возле киосков пополнения карт размещены предупреждения о необходимости соблюдать полутораметровую дистанцию. На полу возле касс нанесена специальная разметка, помогающая выдерживать безопасное расстояние.

Поезда метро перед выходом на маршрут будут проходить дезинфекцию, а машинисты, обслуживающий персонал станций будут находиться на рабочем месте в масках. Еще одно новшество касается информационных панелей: там размещены симптомы коронавирусной болезни, правила «гигиены кашля», напоминание о важности использования перчаток и мытья рук.

Кроме того, метро переходит на работу без жетонов. Найденные дома запасы зеленых жетонов можно будет использовать в течение месяца, то есть до 25 июня.

Напомним, что столичный метрополитен остановил работу ночью 17 марта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что утром 25 мая также готовится возобновить работу метро Харькова. В Днепре вопрос с открытием метро будет решать городская комиссия в первой половине дня понедельника.

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