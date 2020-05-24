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Украина

Возобновление работы метро после карантина: в Минздраве озвучили правила для пассажиров

12:14 24 мая 2020
метро
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, в рамках второго этапа ослабления карантина, решили возобновить работу метрополитенов. Во время ежедневного брифинга 24 мая министр здравоохранения Максим Степанов озвучил рекомендации Минздрава для пассажиров и работников метро.

Степанов напомнил, что пассажиры обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, а в случае признаков респираторной болезни, не пользоваться подземкой.

По словам министра, для работников метро при выходе на дежурство необходимо проведение температурного скрининга. Им также рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В вагонах метро рекомендовано проводить дезинфекцию при выходе на линию, а затем каждые 4 часа непосредственно на станциях. Кроме составов, обрабатывать нужно и пассажирские зоны.

Между тем, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что окончательное решение о возможности открытия метро в Киеве будет принято 25 мая.

Напомним, после возобновления работы метро в Киеве киевляне и гости столицы смогут ездить в подземке только по электронным билетам.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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