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Шоу-бизнес

Елена Кравец неожиданно пересела на байк: дерзкое фото

10:15 25 мая 2020
Елена Кравец
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезда «Квартала» Елена Кравец, которая недавно умилила сеть фото со спящими детьми, показала, что может быть не только заботливой мамой, а и лихой байкершей.

«Не удержалась… Примеряла „bobber“ (так зовут мотоцикл)», — подписала она свое фото.

Кравец

Поклонники Елены восхитились, увидев ее на байке. «Вот для чего Вы купили косуху! Готовились к встрече. Очень органично!», «Вот это обновка», «Лена, ты молодец, восхищаюсь тобой», «Вау, Леночка ты прелесть», «Кажется, что вы всю жизнь на мотоцикле», «Про магические совпадения. Вот прямо сейчас смотрю „Сыны Анархии“, и тут ты в этом образе! Wow», — пишут они.

Кравец

Ранее мы писали, что участница «Холостяка-10» Настя сама села за руль байка и привезла главного героя — пилота Макса Михайлюка — на свидание. А позже рассказала о своих секретах «ФАКТАМ».

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