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Украина

Стало известно, когда в Украине могут разрешить проводить концерты

10:28 25 мая 2020
Концерт Лени Кравица
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Поскольку в Украине адаптивный карантин продлили до 22 июня, то до этой даты вряд ли будет разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе и концерты.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, состоится ли концерт рок-музыканта Лени Кравица, запланированный на 13 июня — он планировал посетить столицу Украины в рамках масштабного мирового турне «HERE TO LOVE».

По словам министра, вопрос возобновления концертной деятельности могут рассмотреть ближе к 22 июня — дате, до которой продлен карантин. Максим Степанов также отметил, что такие мероприятия не предусмотрены и после введения очередных этапов смягчения карантинных мер — с 1 и 10 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил, что после 22 июня карантин могут отменить. Правда, в том случае, если количество новых заболевших COVID-19 будет снижаться.

Фото с сайта https://concert.ua.

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