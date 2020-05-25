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Вопреки засухе: на Николаевщине расцвело самое большое в Европе поле диких орхидей (фото, видео)

12:23 25 мая 2020
Степная орхидея
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Несмотря на бесснежную зиму, отсутствие серьезных дождей и тепла весной, в Николаевской области зацвело самое большое в Европе поле диких орхидей.

Как передает «Суспільне», на Кинбурнской косе долго не было дождей — люди думали, что орхидеи погибли. Ведь для нормального роста им нужно много влаги и тепла.

Поле, на котором они растут, составляет 60 гектаров. Несколько видов этих орхидей занесены в Красную книгу.

Эксклюзивное интервью с заведующей лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института, кандидатом физико-математических наук Светланой Краковской об изменении климата в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ»,

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