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Вопреки засухе: на Николаевщине расцвело самое большое в Европе поле диких орхидей (фото, видео)
Несмотря на бесснежную зиму, отсутствие серьезных дождей и тепла весной, в Николаевской области зацвело самое большое в Европе поле диких орхидей.
Как передает «Суспільне», на Кинбурнской косе долго не было дождей — люди думали, что орхидеи погибли. Ведь для нормального роста им нужно много влаги и тепла.
Поле, на котором они растут, составляет 60 гектаров. Несколько видов этих орхидей занесены в Красную книгу.
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