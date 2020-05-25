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Танцующий нотариус: что постит в Instagram новая возлюбленная Владимира Остапчука

12:45 25 мая 2020
Кристина Горняк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Телеведущий Владимир Остапчук долго скрывал отношения с новой возлюбленной, оберегая ее от негатива в соцсетях. Ведь развод Остапчука с Еленой Войченко был достаточно болезненным и скандальным, многие коллеги телеведущего критиковали его и осуждали.

После официального развода Владимир решил представить всем даму своего сердца — Кристину Горняк. Он рассказал о знакомстве, о встречах и переписках.

Ну, а «ФАКТЫ» предлагают вам посмотреть, что постит в Instagram Кристина Горняк.

Горняк

И начнем, пожалуй, с той свадьбы, на которой она познакомилась с Остапчуком. По словам Кристины, он был у нее на подтанцовке.

Кристина, которая называет себя «танцующим нотариусом», редко вспоминает в соцсетях о профессии, а вот танцев там много – в студии, на вечеринках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от kristygor (@kristygor)

Много и спорта — Кристина тщательно следит за фигурой.

Горняк

Еще Горняк умеет стрелять.

Любит путешествовать и плавать.

Горняк

Горняк

И любит вино.

Горняк

Горняк

Напомним, что недавно СМИ рассекретили молодую жену Андрея Макаревича.

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