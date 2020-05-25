Танцующий нотариус: что постит в Instagram новая возлюбленная Владимира Остапчука

Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Остапчук долго скрывал отношения с новой возлюбленной, оберегая ее от негатива в соцсетях. Ведь развод Остапчука с Еленой Войченко был достаточно болезненным и скандальным, многие коллеги телеведущего критиковали его и осуждали.

После официального развода Владимир решил представить всем даму своего сердца — Кристину Горняк. Он рассказал о знакомстве, о встречах и переписках.

Ну, а «ФАКТЫ» предлагают вам посмотреть, что постит в Instagram Кристина Горняк.

И начнем, пожалуй, с той свадьбы, на которой она познакомилась с Остапчуком. По словам Кристины, он был у нее на подтанцовке.

Кристина, которая называет себя «танцующим нотариусом», редко вспоминает в соцсетях о профессии, а вот танцев там много – в студии, на вечеринках.

Много и спорта — Кристина тщательно следит за фигурой.

Еще Горняк умеет стрелять.

Любит путешествовать и плавать.

И любит вино.

Напомним, что недавно СМИ рассекретили молодую жену Андрея Макаревича.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter