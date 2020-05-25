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Общество и люди

В Украине разыскивают 18 пропавших детей: озвучены советы для родителей

14:40 25 мая 2020
Ребенок
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 25 мая, — Международный день пропавших без вести детей. Сейчас в Украине в розыске находится 18 детей.

Как сообщает Офис омбудсмена Украины, распространенная причина исчезновения — сложные отношения с родителями, в результате чего дети покидают дом. Около 90% пропавших находят в первые сутки, но существует и высокая вероятность стать жертвой преступления.

Только в январе 2020 года в полицию поступило более тысячи сообщений об исчезновении детей. МВД информирует, что в розыске находится 18 детей.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова обратилась ко всем родителям, родственникам и близким с призывом проявлять заботу и внимание к интересам ребенка: разговаривать с ним, прислушивайтесь к проблемам, которые его беспокоят.

Ранее сообщалось, что под Днепром 13-летнюю девочку убили из-за мобильного телефона.

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