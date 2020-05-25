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Общество и люди

В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО: что важно знать

15:15 25 мая 2020
В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО: что важно знать
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

С 25 мая в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которая состоится с 24 июля по 10 августа. Регистрация осуществляется до 9 июня, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Участниками дополнительной сессии могут стать абитуриенты, которые не смогли пройти регистрацию во время основного периода и проживают на территории, где установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Кроме того, участие в этой сессии смогут принять также участники ООС и жители оккупированного Донбасса и Крыма, а также заключенные и ученики, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, однако не смогли зарегистрироваться в основной период по уважительными причинам.

Расписание дополнительной сессии ВНО:

  • 24 июля — физика;
  • 28 июля — математика;
  • 29 июля — испанский язык;
  • 30 июля — французский язык;
  • 31 июля — немецкий язык;
  • 3 августа — английский язык;
  • 4 августа — украинский язык и литература;
  • 5 августа — биология;
  • 6 августа — история Украины;
  • 7 августа — география;
  • 10 августа — химия.

Напомним, основная сессия ВНО в Украине пройдет с 25 июня по 17 июля, причем тестирование будет проводиться в условиях строгих карантинных ограничений.

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