В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО: что важно знать

Общество и люди

С 25 мая в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которая состоится с 24 июля по 10 августа. Регистрация осуществляется до 9 июня, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Участниками дополнительной сессии могут стать абитуриенты, которые не смогли пройти регистрацию во время основного периода и проживают на территории, где установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Кроме того, участие в этой сессии смогут принять также участники ООС и жители оккупированного Донбасса и Крыма, а также заключенные и ученики, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, однако не смогли зарегистрироваться в основной период по уважительными причинам.

Расписание дополнительной сессии ВНО:

24 июля — физика;

28 июля — математика;

29 июля — испанский язык;

30 июля — французский язык;

31 июля — немецкий язык;

3 августа — английский язык;

4 августа — украинский язык и литература;

5 августа — биология;

6 августа — история Украины;

7 августа — география;

10 августа — химия.

Напомним, основная сессия ВНО в Украине пройдет с 25 июня по 17 июля, причем тестирование будет проводиться в условиях строгих карантинных ограничений.

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