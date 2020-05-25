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В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО: что важно знать
С 25 мая в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которая состоится с 24 июля по 10 августа. Регистрация осуществляется до 9 июня, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Участниками дополнительной сессии могут стать абитуриенты, которые не смогли пройти регистрацию во время основного периода и проживают на территории, где установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. Кроме того, участие в этой сессии смогут принять также участники ООС и жители оккупированного Донбасса и Крыма, а также заключенные и ученики, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, однако не смогли зарегистрироваться в основной период по уважительными причинам.
Расписание дополнительной сессии ВНО:
- 24 июля — физика;
- 28 июля — математика;
- 29 июля — испанский язык;
- 30 июля — французский язык;
- 31 июля — немецкий язык;
- 3 августа — английский язык;
- 4 августа — украинский язык и литература;
- 5 августа — биология;
- 6 августа — история Украины;
- 7 августа — география;
- 10 августа — химия.
Напомним, основная сессия ВНО в Украине пройдет с 25 июня по 17 июля, причем тестирование будет проводиться в условиях строгих карантинных ограничений.51
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