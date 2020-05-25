- 17:34 В Днепре запустили метро: мэр Филатов выступил с резким заявлением
- 17:12 Дело Гандзюк: суд оставил под стражей ушедшего в отказ Левина
- 17:09 Генпрокуратура заведет дело о госизмене нардепов из ОПЗЖ: что произошло
- 16:51 Проехал одну остановку и отказался платить: водитель рассказал о поездке Тищенко в маршрутке
- 16:47 Опоздали из-за карантина: когда в Киеве запустят фонтаны
- 16:36 Коронавирус не помеха "Славянскому базару": кто представит Украину на конкурсе
- 16:31 Минсоцполитики определило категории работников, которым положена 100-процентная доплата
- 16:25 Стало известно главное условие возобновления пассажирского железнодорожного сообщения в Украине
- 16:22 Экс-глава Офиса президента снялся с козлом: визит Богдана в зоопарк обсуждают в сети
- 15:53 Экс-футболист «Ромы» умер в 21 год
- 15:52 СМИ показали фото полицейских, задержанных за издевательства над людьми в Кагарлыке
- 15:50 В центре Киеве голые мужчины призывали носить маски
Стало известно главное условие возобновления пассажирского железнодорожного сообщения в Украине
Продажа билетов на пассажирские поезда в Украине будет открыта после того, как все регионы сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта. Такое условие в соцсети озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Напомним, с понедельника в Киеве и Харькове запустили метрополитен. А в Днепре подземка все еще закрыта.
По словам министра, решения о стабильной пандемической ситуации должны принять областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Укрзализныця» начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!", — написал он.
Напомним, по плану правительства, движение пассажирских поездов дальнего следования, приостановленное в связи с карантином из-за пандемии коронавируса, должно быть восстановлено с 1 июня 2020 года.437
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.