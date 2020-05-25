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Украина

Дело Гандзюк: суд оставил под стражей ушедшего в отказ Левина

17:12 25 мая 2020
Подозреваемый Алексей Левин
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Суд принял решение о судьбе подозреваемого в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко). Экстрадированного из Болгарии фигуранта оставили под стражей до июля. Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк.

По его словам, сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого в СИЗО из-за риска побега, давления на свидетелей, сокрытия, уничтожения или искажения доказательств.

В свою очередь защитник ходатайствовал об освобождении клиента под залог.

Тем не менее суд встал на сторону обвинения.

По информации прокуратуры, Левин отказывается от каких-либо следственных действий.

Напомним, подозрения по делу, кроме Левина, предъявлены также председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. По версии обвинения, он вступил в предварительный сговор с Левиным, организовал нападение на Гандзюк, а тяжелые химические ожоги привели к смерти пострадавшей четыре месяца спустя. Оба фигуранта дела будут обвиняемыми в причастности к нанесению умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121) по предварительному сговору организованной группой (ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Тем не менее общественные активисты, участники инициативы «Кто убил Катю Гандзюк» считают следствие не завершенным и настаивают на дальнейшем расследовании.

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