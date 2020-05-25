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Ювелирная работа: в сети показали момент уничтожения позиции боевиков артиллерией ВСУ (видео)
Украинские бойцы уничтожили позицию боевиков на Донбассе, с которой проводились обстрелы.
Видео артиллерийского удара по укреплениям оккупантов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, на ролике показан результат действий артиллеристов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Работает „54-ка“. Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. Фронтовым языком, такая поразительная точность называется „ювелирной“», — написал Цаплиенко.
Ранее сообщалось, что по позиции боевиков был нанесен точный удар с помощью квадрокоптера, который подарили волонтеры. Ранее в сети показали видео уничтожения огневой точки боевиков, которое украинские бойцы выполнили с помощью планшета с программой для артиллеристов ГРК Броня — Armor и запущенного для разведки квадрокоптера.361
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!