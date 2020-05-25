Ювелирная работа: в сети показали момент уничтожения позиции боевиков артиллерией ВСУ (видео)

Украина

Украинские бойцы уничтожили позицию боевиков на Донбассе, с которой проводились обстрелы.

Видео артиллерийского удара по укреплениям оккупантов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, на ролике показан результат действий артиллеристов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Работает „54-ка“. Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. Фронтовым языком, такая поразительная точность называется „ювелирной“», — написал Цаплиенко.

Ранее сообщалось, что по позиции боевиков был нанесен точный удар с помощью квадрокоптера, который подарили волонтеры. Ранее в сети показали видео уничтожения огневой точки боевиков, которое украинские бойцы выполнили с помощью планшета с программой для артиллеристов ГРК Броня — Armor и запущенного для разведки квадрокоптера.

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