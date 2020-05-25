Деньги

Накопительную пенсию реально ввести в Украине уже в этом году , — Шмыгаль

Кабинет Министров завершает разработку законопроекта о внедрении в Украине накопительного уровня пенсионного обеспечения, который для будущих пенсионеров является единственным путем получать достойную пенсию, а для бизнеса — сохранить адекватную нагрузку. Напомним, ранее стало известно о планах правительства повысить на 500 грн пенсии пенсионерам в возрасте 75 лет и старше.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью Интерфаксу-Украина, обсуждается такой вариант «пенсионной перезагрузки»: в накопление передается 2% от нынешнего ЕСВ (при этом нагрузка ни для фирмы, ни для сотруднка не увеличивается) и 2% от налога на доходы физических лиц. По расчетам, полученные 4% позволят в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получать 1 млн гривен. Эту сумму можно будет получить сразу, при достижении пенсионного возраста, либо же рассрочить выплаты на 5−10 лет.

«Третий вариант — это пожизненное содержание, там тоже будет определенная фиксированная сумма. Это получается такой себе пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть должна будет добавить сам человек», — рассказал подробности Шмыгаль, выразив надежду, что запустить накопительный уровень пенсионного обеспечения удастся уже с 1 января 2021 года.

В настоящее время, отметил премьер, демографическая ситуация в Украине имеет вид — мало детей, относительно много населения продуктивного возраста и пенсионеры. Но уже через 15 лет часть людей продуктивного возраста станет пенсионерами, а то малое количество детей достигнет продуктивного возраста и пропорция достигнет 2:1.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров (на 1 января 2019 — 11,47 миллиона). Средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен (эквивалент 122 долларов).

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