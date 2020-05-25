26.72 / 26.98 28.89 / 29.37
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Популярная российская писательница едва не умерла из-за разрыва грудного импланта

22:28 25 мая 2020
Юлия Шилова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная российская писательница Юлия Шилова едва не умерла из-за разрыва грудного импланта. Как выглядит такой имплант, ранее показала российская телеведущая Лера Кудрявцева.

Как пишет российский Cosmo, у 51-летней писательницы могло начаться заражение крови.
Шилова

«Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — рассказала Шилова журналистам.

Спасло писательницу то, что она вовремя обратилась к врачам. Оказалось, импланты, которые она ставила еще в 90-х, износились. Врачам пришлось собирать силикон, который растекся по тканям.

«Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний», — отметил хирург, который делал операцию.

Писательница же решила установить новые грудные импланты, она ценит свой образ пышногрудой блондинки.

Шилова

Ранее мы писали, как силиконовая грудь спасла женщину от смерти.

514

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Куприянов и Эскендер Османов

В АТО пришли с Майдана, из Донецка и Крыма: сослуживец рассказал о погибших в Новоселице военных (фото)

Юлия Шилова

Популярная российская писательница едва не умерла из-за разрыва грудного импланта

Полина Ололо с детьми

«Дети боятся»: экс-жена Сереги нашла сыновей (фото)

Не прошли аттестацию: стали известны подробности о полицейских-садистах из Кагарлыка

Не прошли аттестацию: стали известны подробности о полицейских-садистах из Кагарлыка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер