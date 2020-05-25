Популярная российская писательница едва не умерла из-за разрыва грудного импланта

Шоу-бизнес

Популярная российская писательница Юлия Шилова едва не умерла из-за разрыва грудного импланта. Как выглядит такой имплант, ранее показала российская телеведущая Лера Кудрявцева.

Как пишет российский Cosmo, у 51-летней писательницы могло начаться заражение крови.



«Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — рассказала Шилова журналистам.

Спасло писательницу то, что она вовремя обратилась к врачам. Оказалось, импланты, которые она ставила еще в 90-х, износились. Врачам пришлось собирать силикон, который растекся по тканям.

«Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний», — отметил хирург, который делал операцию.

Писательница же решила установить новые грудные импланты, она ценит свой образ пышногрудой блондинки.

Ранее мы писали, как силиконовая грудь спасла женщину от смерти.

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