- 23:23 Дело Шеремета: Дугарь отпустили под залог
- 23:09 Киев стал лидером по темпам роста безработицы в Украине
- 22:42 Поджигателю автомобиля львовской журналистки дали условный срок
- 22:28 Популярная российская писательница едва не умерла из-за разрыва грудного импланта
- 22:22 Только для практики: в МОН разъяснили условия возобновления занятий в ПТУ с 1 июня
- 21:54 «Дети боятся»: экс-жена Сереги нашла сыновей
- 21:50 Не прошли аттестацию: стали известны подробности о полицейских-садистах из Кагарлыка
- 21:19 Накопительную пенсию реально ввести в Украине уже в этом году , — Шмыгаль
- 21:15 «Копия DZIDZIO»: фото сына Оли Цибульской взбудоражило сеть
- 20:48 На Харьковщине супруги-фермеры держали в трудовом рабстве 9 человек
- 20:38 В Киеве возобновляют работу продуктовые ярмарки: адреса распродаж
- 20:38 Министр спорта Румынии засветился в прямом эфире в трусах
Популярная российская писательница едва не умерла из-за разрыва грудного импланта
Популярная российская писательница Юлия Шилова едва не умерла из-за разрыва грудного импланта. Как выглядит такой имплант, ранее показала российская телеведущая Лера Кудрявцева.
Как пишет российский Cosmo, у 51-летней писательницы могло начаться заражение крови.
«Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — рассказала Шилова журналистам.
Спасло писательницу то, что она вовремя обратилась к врачам. Оказалось, импланты, которые она ставила еще в 90-х, износились. Врачам пришлось собирать силикон, который растекся по тканям.
«Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний», — отметил хирург, который делал операцию.
Писательница же решила установить новые грудные импланты, она ценит свой образ пышногрудой блондинки.
Ранее мы писали, как силиконовая грудь спасла женщину от смерти.514
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В АТО пришли с Майдана, из Донецка и Крыма: сослуживец рассказал о погибших в Новоселице военных (фото)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».