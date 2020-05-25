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Происшествия

Поджигателю автомобиля львовской журналистки дали условный срок

22:42 25 мая 2020
Подозреваемый исполнитель преступления
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во Львове Галицкий районный суд приговорил к пятилетнему заключению с трехлетним испытательным сроком подозреваемого в поджоге авто журналистки Галины Терещук — 19-летнего Якоба Сарахмана.

Адвокат потерпевшей назвал это решение принятым с авансом, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Сарахман не возместил даже части материального ущерба, однако потерпевшая, понимая, что он этого сделать не сможет, дала согласие на эту сделку, к тому же он искренне раскаялся в содеянном.

На суде парень признался, что в ночь на 30 января поджог автомобиль журналистки. Ему инкриминировали статью 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

На заседании суда

Подозреваемым по делу проходит также старший оперуполномоченный отдела уголовной полиции Франковского отделения полиции Михаил Чердак, который в соответствии с материалами дела, является организатором преступления. Он был объявлен в розыск в феврале 2020 года.

Напомним, поджог автомобиля журналистки Галины Терещук был совершен в ночь на 30 января. Львовянам удалось заснять злоумышленника и момент начала пожара. В автомобиле выгорел моторный отсек, поврежден салон, лобовое стекло, передние крылья, капот, два передних колеса.

Фото Радио Свобода

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