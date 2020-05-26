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Общество и люди

«Уничтожил будущий урожай»: Закарпатье засыпало градом (фото)

8:58 26 мая 2020
Град
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Влажная погода, установившаяся в Украине в последние дни, вместе с дождями принесла в Закарпатье и град.

Как сообщает сайт города Ужгород, жительница Тячевского района выложила в сеть фотографии засыпанного градом огорода и пожаловалась на то, что стихия практически уничтожила плоды труда. Похоже, что урожая огурцов, фасоли и свеклы не будет…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», град выпал в Донецкой области, в частности, в районе Краснооскольского водохранилища на реке Оскол — популярном месте отдыха дончан.

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