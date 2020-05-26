- 09:01 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:58 «Уничтожил будущий урожай»: Закарпатье засыпало градом
- 08:57 ЧП на Южном мосту: водителей предупредили об ограничении движения
- 08:48 Тренер известного бойца ММА арестован по подозрению в организации убийства
- 08:42 75 ударов разными ножами: в полиции раскрыли страшные детали убийства 13-летней девочки под Харьковом
- 08:20 Новый всплеск COVID-19 может произойти в любой момент: ВОЗ выступила с предупреждением
- 08:01 Многие компании рассмотрят возможность работать без офиса, – digital-эксперт Николай Рогинец
- 07:53 Студенты могут вернуться в вузы уже 1 июня: названы условия проведения сессий
- 07:51 Родители по ошибке похоронили ребенка заживо
- 07:33 Известный китайский вирусолог предупредила, что коронавирус – это лишь «верхушка айсберга»
- 07:32 В России разбился военный вертолет, есть жертвы: фото с места ЧП
- 07:31 Пахлава – вкус восточной сказки: легкий рецепт
«Уничтожил будущий урожай»: Закарпатье засыпало градом (фото)
Влажная погода, установившаяся в Украине в последние дни, вместе с дождями принесла в Закарпатье и град.
Как сообщает сайт города Ужгород, жительница Тячевского района выложила в сеть фотографии засыпанного градом огорода и пожаловалась на то, что стихия практически уничтожила плоды труда. Похоже, что урожая огурцов, фасоли и свеклы не будет…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», град выпал в Донецкой области, в частности, в районе Краснооскольского водохранилища на реке Оскол — популярном месте отдыха дончан.65
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...