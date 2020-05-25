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Дожди и холодный ветер не отступят: синоптик рассказала, какой будет погода 26 мая
Во вторник, 26 мая, в Украине сохранится прохладная погода, и в большинстве областей пройдут дожди.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха ближайшей ночью прогнозируется в пределах от +6 до +12 градусов, а днем: от 13 до +17 градусов. На Закарпатье и в отдельных регионах в южной части: от +17 до +20 градусов.
В Киеве также прогнозируется дождливый вторник. Ночью температура будет около +10 градусов, а днем: +14 градусов.
Со среды в столицу придет потепление, но с небольшими колебаниями.
Ранее сообщалось, что природа продолжает удивлять жителей Украины. В Донецкой области выпал необычный град — он полностью покрыл землю, в сети показали впечатляющие фото.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»60
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Били дубинкой, стреляли над головой: в ГБР раскрыли подробности жуткого происшествия в полиции Кагарлыка (фото)
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