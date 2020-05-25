Украина

Дожди и холодный ветер не отступят: синоптик рассказала, какой будет погода 26 мая

Во вторник, 26 мая, в Украине сохранится прохладная погода, и в большинстве областей пройдут дожди.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха ближайшей ночью прогнозируется в пределах от +6 до +12 градусов, а днем: от 13 до +17 градусов. На Закарпатье и в отдельных регионах в южной части: от +17 до +20 градусов.

В Киеве также прогнозируется дождливый вторник. Ночью температура будет около +10 градусов, а днем: +14 градусов.

Со среды в столицу придет потепление, но с небольшими колебаниями.

Ранее сообщалось, что природа продолжает удивлять жителей Украины. В Донецкой области выпал необычный град — он полностью покрыл землю, в сети показали впечатляющие фото.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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