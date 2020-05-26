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Спасение для людей: в Киевской области запустили пригородный транспорт
Киевская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возобновлении междугороднего пассажирского автомобильного сообщения на территории региона с 26 мая.
С утра транспорт уже работает в обычном режиме, сообщили в ТСН.
Тем не менее очередей на автостанциях и на остановках нет — очевидно, не все знают о новых карантинных послаблениях.
Транспортники уточняют, что находиться в автобусе можно только в маске, а количество пассажиров не может превышать количество мест для сидения.
Напомним, железнодорожные городские и пригородные автоперевозки, внутренние областные маршруты, до 50% пригородных поездов, 42 поезда дальнего сообщения и внутреннее авиасообщение должны возобновиться в начале-середине июня.
Напомним, городской общественный транспорт в Киеве запустили в докарантинном режиме с 22 мая, а поездки метрополитеном возобновились с 25 мая.
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