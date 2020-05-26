Петросян сделал молодой жене дорогой подарок (фото)

Шоу-бизнес

Российский юморист Евгений Петросян, который подтвердил, что женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, сделал подарок молодой жене.

Так, в сториз Татьяна опубликовала кадры, на которых демонстрирует золотое колечко со словом «Love». РоСМИ отмечают, что стоит колечко почти 700 долларов. Не очень много для богатого Петросяна, но во время карантина российские артисты начали жаловаться на нехватку денег.

Примечательно, что и официальное подтверждение женитьбы, и кольцо появились после того, как бывшая жена Петросяна Елена Степаненко перешла к оскорблениям нынешней.

Напомним, что юмористка назвала новую возлюбленную мужа «марамойкой».

Также напомним, что, по слухам, у Петросяна и Брухуновой недавно родился сын. Выносила и родила его суррогатная мать, пока супруги отдыхали на дорогом курорте. Правда, ни Петросян, ни Брухунова пока не подтвердили эту информацию.

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