26.78 / 27.04 28.88 / 29.35
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Петросян сделал молодой жене дорогой подарок (фото)

9:48 26 мая 2020
Татьяна Брухунова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский юморист Евгений Петросян, который подтвердил, что женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, сделал подарок молодой жене.

Так, в сториз Татьяна опубликовала кадры, на которых демонстрирует золотое колечко со словом «Love». РоСМИ отмечают, что стоит колечко почти 700 долларов. Не очень много для богатого Петросяна, но во время карантина российские артисты начали жаловаться на нехватку денег.

Кольцо

Примечательно, что и официальное подтверждение женитьбы, и кольцо появились после того, как бывшая жена Петросяна Елена Степаненко перешла к оскорблениям нынешней.

Напомним, что юмористка назвала новую возлюбленную мужа «марамойкой».

Также напомним, что, по слухам, у Петросяна и Брухуновой недавно родился сын. Выносила и родила его суррогатная мать, пока супруги отдыхали на дорогом курорте. Правда, ни Петросян, ни Брухунова пока не подтвердили эту информацию.

409

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Минздраве приняли новое решение по смягчению карантина с 1 июня

В Минздраве приняли новое решение по смягчению карантина с 1 июня

Полицейские из Кагарлыка

Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: Геращенко раскрыл новые детали и показал подозреваемых в СИЗО

Татьяна Брухунова

Петросян сделал молодой жене дорогой подарок (фото)

Задержанная

75 ударов разными ножами: в полиции раскрыли страшные детали убийства 13-летней девочки под Харьковом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер