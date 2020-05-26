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Украина

На наказанного за критику Зеленского офицера завели дело

11:16 26 мая 2020
Роман Ковалев
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Роман Ковальов, который стал знаменитым после острой критики президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях, сообщил об открытии в отношении него уголовного производства.

По словам Ковальова, производство было открыто на основании официального сообщения генерала Сырского в адрес Государственного бюро расследований.

Военнослужащему инкриминируют неповиновение, совершенное в условиях особого периода (часть 3 статьи 402 Уголовного кодекса). Наказание по этой статье состоит в лишении свободы на срок от 5 до 7 лет.

Военный называет доказательства его преступления сфальсифицированными.

Напомним, расследования в отношении военного привели к его госпитализации.

Фото в заголовке «Радіо Свобода»

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На наказанного за критику Зеленского офицера завели дело

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