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На наказанного за критику Зеленского офицера завели дело
Майор из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Роман Ковальов, который стал знаменитым после острой критики президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях, сообщил об открытии в отношении него уголовного производства.
По словам Ковальова, производство было открыто на основании официального сообщения генерала Сырского в адрес Государственного бюро расследований.
Военнослужащему инкриминируют неповиновение, совершенное в условиях особого периода (часть 3 статьи 402 Уголовного кодекса). Наказание по этой статье состоит в лишении свободы на срок от 5 до 7 лет.
Военный называет доказательства его преступления сфальсифицированными.
Напомним, расследования в отношении военного привели к его госпитализации.
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